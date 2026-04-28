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E-Biker fährt auf Radweg in Steinegg AI anderes Elektrovelo an

Keystone-SDA

Ein E-Biker ist am Dienstag bei einem Unfall auf einem Radweg in Steinegg, Appenzell Innerrhoden, verletzt worden. Der 81-Jährige war von hinten in ein vor ihm fahrendes Elektrovelo gefahren, das von einem 72-Jährigen gelenkt wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden ereignete sich der Unfall kurz vor 9 Uhr zwischen Weissbad und Steinegg. Warum der 81-Jährige in das andere E-Bike fuhr, war am Abend noch nicht geklärt. Er erlitt beim Unfall Verletzungen am Kopf und am Oberkörper und wurde hospitalisiert.

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