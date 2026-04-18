E-Biker stürzt in Chur auf den Kopf und verletzt sich schwer
Ein E-Biker ist am Samstag in Chur schwer verunfallt. Der Mann schlug zunächst mit dem Kopf auf dem Asphalt auf prallte dann in die Leitplanke. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt ins Spital.
(Keystone-SDA) Der Selbstunfall geschah am Mittag, kurz nach 12.30 Uhr, wie die Stadtpolizei Chur am Samstagnachmittag mitteilte. Der Velofahrer fuhr über die Umfahrung Süd abwärts in Richtung Schützengartenkreuzung. Die Polizei untersucht nun den genauen Hergang.