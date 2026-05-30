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E-Biker verletzt sich in Sarmenstorf AG bei Unfall lebensgefährlich

Keystone-SDA

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Sturz in Sarmenstorf AG schwer verletzt worden. Der 47-Jährige hatte am Freitag um 17.30 Uhr auf einer abfallenden Quartierstrasse die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist darauf gestürzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau vom Samstag flog der E-Biker durch die Luft und prallte gegen einen Gartenzaun und Briefkasten. Er blieb bewusstlos liegen.

Der Mann, der keinen Helm trug, zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er habe sofort operiert werden müssen, teilte die Kantonspolizei mit. Er habe sich bei der Kollision mit dem Zaun auch eine Fleischwunde am Bein zugezogen.

Die Polizei schrieb, dass der Zustand des Verunfallten als kritisch bezeichnet wurde. Sie habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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