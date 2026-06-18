E-Bikerin bei Kollision mit Rennvelofahrer in Lüscherz verletzt

Keystone-SDA

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In Lüscherz im Berner Seeland ist am Mittwochabend eine E-Bike-Fahrerin bei einer Kollision mit einem Rennvelofahrer schwer verletzt worden. Sie wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Der Rennvelofahrer erlitt leichte Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau mit ihrem E-Bike auf dem Radweg von Lüscherz in Richtung Vinelz. Als ein Rennvelofahrer sie überholen wollte, kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision.

Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Ambulanzteam versorgte die schwer verletzte Frau und brachte sie in ein Spital. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.