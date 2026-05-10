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E-Trottinett-Fahrerin wird in Märstetten TG schwer verletzt

Eine E-Trottinett-Fahrerin ist am Samstag bei einem Unfall in Märstetten TG schwer verletzt worden. Eine 65-jährige Autofahrerin übersah sie in einem Kreisel.

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(Keystone-SDA) Die 42-jährige E-Trottinett-Fahrerin befand sich gegen 18.45 Uhr im Kreisel, als die Autofahrerin von Weinfelden herkommend einbog, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Bei der Kollision wurde die Frau schwer verletzt, der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

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