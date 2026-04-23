E-Trottinett-Lenker verletzt sich bei Kollision in Zürich schwer

Keystone-SDA

Ein E-Trottinett-Lenker ist am Mittwochabend in Zürich bei einer Kollision schwer verletzt worden. Der 48-Jährige wurde durch die Sanität ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann verunfallte kurz nach 19 Uhr auf der Altstetterstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Er fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Triemli, während zeitgleich ein Auto in dieselbe Richtung unterwegs war. Auf der Höhe der Liegenschaft 268 sei es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen dem E-Trottinett und dem Auto gekommen.

Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoss und verletzte sich dabei schwer. Die Sanität von Schutz & Rettung Zürich übernahm die Erstversorgung vor Ort und transportierte den Verunfallten anschliessend in ein Spital. Die Stadtpolizei leitete Untersuchungen ein, um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.