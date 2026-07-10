Easyjet erhält von US-Investor Apollo lukrativeres Übernahmeangebot

Keystone-SDA

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Im Übernahmepoker um Easyjet kommt es zu einer überraschenden Wende. Laut den Briten hat der US-Finanzinvestor Apollo mit Easyjet eine Grundsatzvereinbarung zur Übernahme abgeschlossen, die den Billigflieger mit rund 5,7 Milliarden Pfund bewertet.

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(Keystone-SDA) Damit überbietet Apollo das Angebot des ebenfalls in den USA angesiedelten Investors Castlelake. Die Castlelake-Offerte unterstützt Easyjet laut einer Mitteilung vom Freitag nicht mehr.

Das neue Angebot von Apollo im Umfang von 7,15 britischen Pfund pro Aktie biete den Aktionärinnen und Aktionären von Easyjet ein besseres Ergebnis, hiess es. Castlelake hatte 6,90 Pfund je Aktie geboten.

Nach britischem Übernahmerecht muss Apollo bis zum 7. August ein verbindliches Angebot vorlegen. Noch ist nicht sicher, ob es dazu kommt.