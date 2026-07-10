The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Easyjet erhält von US-Investor Apollo lukrativeres Übernahmeangebot

Keystone-SDA

Im Übernahmepoker um Easyjet kommt es zu einer überraschenden Wende. Laut den Briten hat der US-Finanzinvestor Apollo mit Easyjet eine Grundsatzvereinbarung zur Übernahme abgeschlossen, die den Billigflieger mit rund 5,7 Milliarden Pfund bewertet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit überbietet Apollo das Angebot des ebenfalls in den USA angesiedelten Investors Castlelake. Die Castlelake-Offerte unterstützt Easyjet laut einer Mitteilung vom Freitag nicht mehr.

Das neue Angebot von Apollo im Umfang von 7,15 britischen Pfund pro Aktie biete den Aktionärinnen und Aktionären von Easyjet ein besseres Ergebnis, hiess es. Castlelake hatte 6,90 Pfund je Aktie geboten.

Nach britischem Übernahmerecht muss Apollo bis zum 7. August ein verbindliches Angebot vorlegen. Noch ist nicht sicher, ob es dazu kommt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft