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Ebola-Ausbruch im Kongo: Rotes Kreuz warnt vor langem Kampf

Keystone-SDA

Beim Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist der Höhepunkt nach Einschätzung des Roten Kreuzes noch nicht erreicht. "Wir fürchten, dass es ein Jahr dauern kann, bis der Ausbruch beendet ist."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das sagt Bruno Michon, der für die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) vor Ort in Bunia ist, zu Reportern in Genf. «Der Höhepunkt liegt noch vor uns, nicht hinter uns.»

Er spricht von einer Vertrauenskrise, die es schwer mache, den Ausbruch zu bekämpfen. Immer noch glaubten Menschen, die Krankheit sei erfunden, um mehr Geld aus dem Ausland zu erhalten. Andere fänden, Beerdigungen unter besonderen Schutzvorrichtungen seien ein Angriff auf Kultur und Traditionen, nicht eine Massnahme, um die Familien zu schützen. Das Virus kann von Leichen übertragen werden, deshalb sind Schutzvorrichtungen nötig.

Neue Art von Leichensäcken

Das Rote Kreuz, das die Beerdigungen organisiert, habe zugehört und verwende jetzt Leichensäcke mit einem durchsichtigen Plastikteil, so dass die Familien das Gesicht ihres Verwandten sehen können. «Vertrauen aufzubauen braucht Zeit», sagte Michon. «Es erfordert Ehrlichkeit, Geduld und Bescheidenheit. Doch in dieser Pandemie ist das keine Option. Es rettet Leben.»

Nach Angaben der kongolesischen Gesundheitsbehörden sind inzwischen mehr als 780 bestätigte Fälle der lebensgefährlichen Krankheit im Labor nachgewiesen worden.

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