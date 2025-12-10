Economiesuisse: Zollsenkung rettet «zahlreiche Arbeitsplätze»

Keystone-SDA

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse zeigt sich erleichtert über die Senkung der US-Zölle für die Schweiz. Dies sei für die Schweizer Wirtschaft "eine echte Entlastung", schreibt der Verband in einer Stellungnahme vom Mittwoch.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Dank der US-Zollvereinbarung und der Senkung der Zölle auf 15 Prozent können zahlreiche Arbeitsplätze in der Schweiz gerettet werden», heisst es weiter. Denn für diverse Schweizer Unternehmen hätten die Zölle von 39 Prozent die internationalen Geschäftsbeziehungen stark erschwert. Für gewisse Firmen seien sie gar «existenzbedrohend» gewesen.

Schweizer Unternehmen hätten nun wieder gleich lange Spiesse wie die Konkurrenz aus den EU-/EFTA-Staaten oder auch Japan. «Für die Wirtschaft ist zentral, dass die Verhandlungen mit den USA nun rasch aufgenommen werden können», fordert Economiesuisse.