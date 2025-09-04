EDA hat derzeit keine Kenntnis von Schweizer Opfern in Lissabon

Derzeit gibt es laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten keine Informationen über betroffene Schweizerinnen und Schweizer beim Standseilbahn-Unglück in Lissabon. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter bekundete ihre "volle Solidarität".

(Keystone-SDA) Auch wenn derzeit keine Berichte über betroffene Schweizer Staatsangehörige beim Unglück vorlägen, stehe die die Schweizer Vertretung in Lissabon mit den zuständigen Behörden in Kontakt, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Schweizerinnen und Schweizer vor Ort wurden gebeten, sich an die Anweisungen der lokalen Behörden zu halten.

Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter äusserte sich am Donnerstag auf X zum Unglück. Die Schweiz sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. «Wir bekunden dem portugiesischen Volk unsere volle Solidarität», schrieb sie weiter.

Bei dem Unglück in Portugals Hauptstadt entgleiste am Mittwochabend die historischen Standseilbahn «Elevador da Gloria». 15 Menschen starben, weitere fünf verletzten sich schwer, 13 leicht. Die Identitäten und Nationalitäten der Opfer waren am Donnerstagmorgen noch unbekannt.