Eduard Löw wird neuer Leiter der St. Jakobshalle in Basel

Keystone-SDA

Eduard Löw wird ab 1. Februar 2026 die St. Jakobshalle in Basel leiten. Er tritt die Nachfolge von Thomas Kastl an, der die Halle seit 2006 leitete und auf Ende Jahr abtritt.

(Keystone-SDA) Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt (ED) erhofft sich unter Löws Leitung eine Stärkung der Halle im nationalen und internationalen Wettbewerb sowie eine noch sichtbarere Positionierung, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst Mit dem Leitungswechsel werde «die Erfolgreiche Entwicklung der St. Jakobshalle konsequent weitergeführt».

Löw ist lokal und regional gut vernetzt, wie es weiter heisst. Im Kultur- und Veranstaltungsbereich habe er bereits mit Events wie «Em Bebby sy Jazz», dem Blues Festival Basel und dem Jugend Circus Basilisk Erfahrungen gesammelt.