Ehemalige Waadtländer Staatsrätin Maurer-Mayor gestorben

Keystone-SDA

Die ehemalige Waadtländer Staatsrätin Jacqueline Maurer-Mayor ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Freisinnige war die erste Frau, die im Kanton ein so hohes politisches Amt bekleidete.

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(Keystone-SDA) Die Nachricht von ihrem Tod wurde am Dienstagnachmittag zu Beginn der Sitzung des Grossen Rates von dessen Präsidenten Stéphane Montangero bekannt gegeben. Er sprach von einer «historischen Wahl» der Freisinnigen, der ersten Frau, die im Kanton ein so hohes politisches Amt bekleidet habe. Sie habe den Weg für ihre Nachfolgerinnen geebnet und den Zugang von Frauen in den Staatsrat «endlich normalisiert», fügte er hinzu.

Jacqueline Maurer-Mayor wurde am 22. Juni 1947 in Vaulion geboren und war lange Zeit Abgeordnete, bevor sie im März 1997 im Rahmen einer Nachwahl in die Waadtländer Regierung eintrat und die Nachfolge des Freisinnigen Jacques Martin antrat. Sie wurde zweimal in den Staatsrat wiedergewählt und hatte dessen Präsidium in den Jahren 2000 und 2004 inne.