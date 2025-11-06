Ehering ist an Nöldi Forrers Hochzeit zu klein

Keystone-SDA

Der frühere Ostschweizer Schwingerkönig Arnold "Nöldi" Forrer hat geheiratet. Das Fest sei "fast"perfekt gewesen, postete der Toggenburger auf Instagram. Nur der Ring habe nicht gepasst. Forrers Finger war zu gross.

(Keystone-SDA) Die Hochzeit mit der Unternehmerin Seraina Mastai fand in Forrers Heimat, dem Toggenburg statt. Rund 120 Gäste waren anwesend, wie die «Glückspost» berichtete.

Erst im August ist das Paar Eltern des kleinen Emilios geworden. Die Geburt seines ersten Sohnes sei wunderschön gewesen, sagte Forrer damals. Aus einer früheren Beziehung hat der Schwinger bereits Tochter Malia, die heute 12-jährig ist. Bis im August 2022 war der heute 46-jährige Forrer als aktiver Schwinger tätig. In seiner Karriere gewann er insgesamt 151 Kränze.