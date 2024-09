Ehrung für Pamela Anderson beim Filmfestival in Zürich

(Keystone-SDA) US-Schauspielerin Pamela Anderson («Baywatch») soll einen weiteren Preis erhalten: Sie wird beim 20. Filmfestival in Zürich ausgezeichnet. Für ihre vielseitige Karriere und ihre herausragende Leistung in ihrem neuen Film «The Last Showgirl» erhält die 57-Jährige das «Goldene Auge», wie das Festival auf seiner Internetseite und bei Instagram verkündete. Demnach nimmt die Schauspielerin den Preis am 4. Oktober persönlich entgegen, bevor sie mit Regisseurin Gia Coppola ihren neuen Film präsentiert.

Geht es nach Festivaldirektor Christian Jungen, hätte Anderson für die Rolle einen Oscar verdient: «Wir freuen uns deshalb sehr, Pamela Anderson, diese Kult-Schauspielerin, mit der viele von uns aufgewachsen sind und die sich immer wieder neu erfunden hat, beim ZFF zu ehren», wurde Jungen zitiert. Der offizielle Name des Festivals ist «Zurich Film Festival» (ZFF), ohne Umlaut, nach der englischen Schreibweise der Schweizer Grossstadt.

Anderson spielt in «The Last Showgirl» die Tänzerin Shelley, die seit über 30 Jahren bei einer der inzwischen letzten traditionellen Las-Vegas-Shows auftritt. Als Bühnenmanager Eddie (Dave Bautista) das Ende der langjährigen Vorstellung ankündigt, muss sich Shelley von ihrer Tanzfamilie sowie der mit Kristallen geschmückten Glitzerwelt verabschieden und ihr Leben neu ordnen. Zur Seite steht ihr dabei ihre beste Freundin Annette (Jamie Lee Curtis).