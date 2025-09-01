The Swiss voice in the world since 1935
Eiche stürzt bei Liegewiese im Basler Gartenbad Eglisee um

Keystone-SDA

Ein Baum ist am Sonntagnachmittag im Basler Freibad Eglisee am Rand der Liegewiese umgestürzt. Es hätten Personen zu Schaden kommen können, was glücklicherweise nicht passierte, wie Emanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei, am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die mittelgrosse Stieleiche fiel während des Badi-Betriebs gegen 14.45 Uhr um, obschon zu dieser Zeit in Basel kein Sturm wütete. Ursache müsse ein «versteckter Schaden» durch eine frühere Krafteinwirkung auf die Krone gewesen sein, vielleicht eine heftige Böe, was zu einer Entwurzelung geführt habe, schrieb Trueb weiter.

Aufgrund einer Schwachstelle am Stammfuss stand der Baum unter Beobachtung. Die letzte Kontrolle fand Mitte Mai statt. Allerdings ist der Baumstamm nicht bei dieser Schadstelle gebrochen, sondern ganz entwurzelt worden, wie der oberste Basler Stadtgärtner erklärte.

Seltene Stürze bei Windstille

Dabei sei es unmöglich, derartige Schwächen im Wurzelbereich ohne Lastmessung zu erkennen. Mit dieser Methode können Windkräfte, die auf die Krone einwirken, simuliert werden. Gerade diesen Herbst hätte die Stadtgärtnerei wieder Lastmessungen vorgenommen, wie Trueb weiter mitteilte.

Dass grosse Bäume derart entwurzelt werden, habe verschiedene Ursachen. Bestimmt habe die Sommerhitze der vergangenen Wochen ungünstige Bedingungen für die Bodenstruktur und das Wurzelsystem geschaffen. Nur ganz selten komme es vor, dass Bäume bei schönem Wetter und Windstille umstürzen. Im Gegensatz dazu begeben sich die Menschen bei aufziehenden Sturmböen in der Regel rasch in Sicherheit.

