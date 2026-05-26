Eidgenössisches Schützenfest sorgt in Chur GR für volle Betten

Keystone-SDA

In Graubünden findet vom 5. Juni bis am 5. Juli das Eidgenössische Schützenfest statt. Das sorgt in der Kantonshauptstadt Chur für viele Hotelbuchungen.

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(Keystone-SDA) Das Organisationskomitee des Eidgenössischen Schützenfestes rechnet während des Festes mit rund 35’000 Schützinnen und Schützen und ungefähr 100’000 Festbesucherinnen und Festbesucher. Wettkämpfe finden auf 20 Schiessplätzen an verschiedenen Standorten in Graubünden und in Walenstadt SG statt. Als Festzentrum fungiert dabei Chur.

Dementsprechend sehen die Buchungsstände in der Bündner Kantonshauptstadt aus. Jago Leyssens, Präsident der Sektion Chur und Umgebung von Hotelleriesuisse Graubünden, erklärt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Hotels in Chur und der näheren Umgebung während des Schützenfestes sehr gute Auslastungszahlen aufweisen.

Im Juni ist die Auslastung sowieso hoch

Er schätzt, dass in Chur im Juni die prozentuale Auslastung im mittleren 80-Prozent-Bereich liegen wird. Allerdings sei der Juni in Chur seit jeher einer der stärksten Monate – auch ohne Schützenfest. Im Juni lag die Auslastung auch in den vergangenen drei Jahren jeweils bei über 70 Prozent.

«Es war daher für uns sehr wichtig, dass wir aktiv Kapazitäten für das Schützenfest freihalten», so Leyssens. Ohne entsprechende Massnahmen wären diese gemäss dem Gastgeber des Hotels ABC in Chur frühzeitig durch andere Gästesegmente belegt gewesen. Konkret seien für Churer Hotels zwei Märkte massgebend: «Einerseits sind es Bahnreisende, welche mit dem Bernina Express oder dem Glacier Express unterwegs sind. Andererseits sind dies Geschäftsreisende, welche Termine in und um Chur wahrnehmen.»

Früher Austausch mit Organisatoren

Man sei deshalb seit mehr als einem Jahr in engem Austausch mit dem Organisationskomitee des Schützenfestes. Die Erwartungen an das Fest haben sich gemäss Leyssens erfüllt. Marginal tiefer könnte die Auslastung höchstens in der letzten Woche des Grossanlasses – vom 29. Juni bis am 5. Juli – ausfallen. «Da dort die Schulferien beginnen und entsprechend weniger Geschäftsleute nach Chur reisen», begründet Leyssens.