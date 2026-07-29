Ein «Super-Computer» wird nach Zürich geliefert

Keystone-SDA

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Ein technologischer Durchbruch kam im Sommer 1970 am Flughafen Zürich an: der grösste Computer, der je in die Schweiz geliefert wurde.

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(Keystone-SDA) Die «Super-Computer» der Firma Control Data Corporation (CDC) wurden aus Kalifornien angeliefert und brachten insgesamt rund 60 Tonnen auf die Waage. Kostenpunkt: Rund 30 Millionen Franken.

Käufer war die ETH Zürich, welche die Rechner für die kommenden 18 Jahre für Forschung und Entwicklung verwenden sollte. Pünktlich zu dieser geschichtsträchtigen Neuanschaffung nahm die ETH ihr neues Rechenzentrum-Gebäude an der Clausiusstrasse in Betrieb.

1970 war der «Super-Computer» natürlich auf dem neuesten Stand der Technik, mittlerweile hat eine kleine Smartwatch mehr Rechenleistung.