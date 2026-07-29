The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Ein «Super-Computer» wird nach Zürich geliefert

Keystone-SDA

Ein technologischer Durchbruch kam im Sommer 1970 am Flughafen Zürich an: der grösste Computer, der je in die Schweiz geliefert wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die «Super-Computer» der Firma Control Data Corporation (CDC) wurden aus Kalifornien angeliefert und brachten insgesamt rund 60 Tonnen auf die Waage. Kostenpunkt: Rund 30 Millionen Franken.

Käufer war die ETH Zürich, welche die Rechner für die kommenden 18 Jahre für Forschung und Entwicklung verwenden sollte. Pünktlich zu dieser geschichtsträchtigen Neuanschaffung nahm die ETH ihr neues Rechenzentrum-Gebäude an der Clausiusstrasse in Betrieb.

1970 war der «Super-Computer» natürlich auf dem neuesten Stand der Technik, mittlerweile hat eine kleine Smartwatch mehr Rechenleistung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft