Ein 87-Jähriger baut in «fahrunfähigem» Zustand eine Unfallserie

Keystone-SDA

Ein 87-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Maienfeld GR in "fahrunfähigem" Zustand eine Reihe von Unfällen verursacht, zum Teil auf der falschen Strassenseite. Er und seine Beifahrerin wurden dabei mittelschwer verletzt.

(Keystone-SDA) Der Mann sei beim Verlassen des Kreisels Tardis in Maienfeld GR zuerst über den Grünstreifen gefahren und habe dann seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn in Richtung Landquart fortgesetzt, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntagabend mit.

Bei der Autobahnunterführung habe er dann mehrere Brückenpfeiler touchiert, sei in gleichem Tempo auf der linken Spur in einen weiteren Kreisel eingefahren und danach geradeaus über die Kreiselinsel. Dabei sei das Auto abgehoben und habe bei der Landung ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug touchiert.

Danach sei der Mann in eine Leitplanke gefahren und so zum Stillstand gekommen. Der Mann und seine Beifahrerin seien vor Ort medizinisch versorgt und dann mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen von zwei Ambulanzen ins Spital gebracht worden. Das Auto sei stark beschädigt worden und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei stufte den Mann als «fahrunfähig» ein und veranlasste eine Urin- und Blutprobe. Weitere Angaben zum Zustand des 87-Jährigen konnte die Polizei auf Anfrage nicht machen. Der genaue Unfallhergang werde von der Staatsanwaltschaft und der Polizei abgeklärt.