Ein Arbeiter stürzt in Walzenhausen AR drei Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Mann hat sich am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Walzenhausen AR unbestimmt verletzt. Der Gerüstbauer fiel drei Meter in die Tiefe, nachdem ein Gerüst unter ihm einstürzte.

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(Keystone-SDA) Der Mann sei um die Mittagszeit mit dem Aufbau eines Fassadengerüsts beschäftigt gewesen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch in einer Mitteilung. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er durch die Rega mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen.