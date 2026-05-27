The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Ein Arbeiter stürzt in Walzenhausen AR drei Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Mann hat sich am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Walzenhausen AR unbestimmt verletzt. Der Gerüstbauer fiel drei Meter in die Tiefe, nachdem ein Gerüst unter ihm einstürzte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sei um die Mittagszeit mit dem Aufbau eines Fassadengerüsts beschäftigt gewesen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch in einer Mitteilung. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er durch die Rega mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft