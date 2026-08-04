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Ein Blitz verursacht in Oberägeri ZG einen Stromausfall

Keystone-SDA

In rund 800 Haushalten in Oberägeri ist am Montagabend für eine Stunde der Strom ausgefallen. Grund war ein Blitzeinschlag.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Blitz sei um 18.15 Uhr in Oberägeri in ein Freileitungsnetz eingeschlagen, teilte der Stromversorger WWZ am Dienstag mit. Dabei sei ein Kurzschluss entstanden, der mehrere Trafostationen ausser Betrieb gesetzt habe.

In der Folge fiel der Strom in mehreren hundert Haushalten in den Gebieten Alosen, Oberägeri, Raten und Gottschalkenberg aus. Bis 19.15 Uhr seien alle wieder mit Strom versorgt gewesen, teilte WWZ mit.

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