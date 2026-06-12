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Ein Schweizer stirbt bei Helikopterunglück am Lago Maggiore

Keystone-SDA

Ein Schweizer Staatsangehöriger ist bei einem Helikopterabsturz am Lago Maggiore in Italien ums Leben gekommen. Bei dem Unfall wurden drei weitere Personen teils schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wurde über den Todesfall des Schweizer Staatsbürgers informiert, wie es am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Aus Gründen des Daten- und Personenschutzes machte das EDA keine weiteren Angaben.

Bei dem Todesopfer soll es sich um eine Person im Alter von etwa 60 Jahren handeln. Zwei der Verletzten wurden mit einem anderen Helikopter ins Spital geflogen. Zu ihrer Identität machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Gemeinde Lesa am Westufer des Lage Maggiore. Nach ersten Erkenntnissen war der Helikopter auf dem Gelände einer Villa auf der italienischen Seeseite gestartet. Kurz nach dem Abheben sei er in Turbulenzen geraten, hiess es. Die Absturzursache war zunächst unklar.

Der Lago Maggiore an der schweizerisch-italienischen Grenze ist nach dem Gardasee Italiens zweitgrösster See und sowohl in Italien wie auch in der Schweiz eine beliebte Urlaubsregion.

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