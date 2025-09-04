The Swiss voice in the world since 1935
Ein Schweizer verletzt beim Standseilbahnunglück in Lissabon

Keystone-SDA

Ein Schweizer soll nach offiziellen portugiesischen Angaben unter den Verletzten des Standseilbahnunglücks in Lissabon sein. Das Aussendepartement in Bern hatte am Donnerstag noch keine Informationen über Schweizer Todesopfer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Auch wenn Bern noch keine Berichte über verstorbene oder verletzte Schweizer Staatsangehörige bestätigen könne, stehe die Schweizer Vertretung in Lissabon mit den zuständigen Behörden in Kontakt, hiess es vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Schweizerinnen und Schweizer vor Ort wurden gebeten, sich an die Anweisungen der lokalen Behörden zu halten.

Wie am Donnerstagvormittag durch den städtischen Zivilschutz in der portugiesischen Hauptstadt bekannt wurde, befindet sich jedoch ein Schweizer unter den 21 Verletzten. Die Zahl der Todesopfer stieg über Nacht von 15 auf 17 Personen.

Bundespräsidentin bekundet Solidarität

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter äusserte sich am Donnerstag auf dem Portal X zum Unglück. Die Schweiz sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. «Wir bekunden dem portugiesischen Volk unsere volle Solidarität», schrieb sie weiter.

Bei dem Unglück in Lissabon entgleiste am Mittwochabend die historische Standseilbahn Elevador da Glória. Unter den 21 Verletzten sind mindestens elf Ausländer, unter ihnen zwei Deutsche, zwei Spanier, eine Französin, ein Italiener, ein Schweizer, ein Kanadier, ein Koreaner, ein Marokkaner und ein Kapverdianer, wie die Leiterin des städtischen Zivilschutzes der portugiesischen Hauptstadt, Margarida Castro, sagte.

Die Nationalitäten der 17 Verstorbenen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

