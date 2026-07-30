Ein Sommermorgen mit Frühturnen am Bodensee in Arbon TG

Keystone-SDA

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Eine historische Aufnahme aus dem Sommer 1942 zeigt junge Menschen beim Frühturnen im Strandbad Arbon. Das Bild erinnert daran, dass Bewegung und Gesundheitsbewusstsein lange vor Fitnessstudios zum Alltag gehörten - und erzählt nebenbei auch ein Stück Arboner Geschichte.

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(Keystone-SDA) Fitnessstudios prägen heute den Alltag vieler junger Menschen. Dass körperliche Ertüchtigung schon lange vor der Gym-Kultur beliebt war, zeigt eine Aufnahme des Schweizer Pressefotografen Adolf «Dölf» Meier vom 1. Juli 1942: Beim Strandbad in Arbon betreiben junge Leute «Frühturnen». Wer die Leute sind, ob Feriengäste oder Einheimische, ist nicht bekannt.

Junge Turnende im idyllischen Strandbad

Bekannt ist hingegen einiges über das Strandbad Arbon. Dieses stellt der Schweizer Heimatschutz in der kürzlich erschienenen, dritten und vollständig überarbeiteten Auflage von «Die schönsten Bäder» vor.

Das Bad wurde 1933 eingeweiht. Die Anlage ist laut Webseite idyllisch und verfügt über teilweise alten Baumbestand. Ob es die schöne Lage am Bodensee war, welche die Turnerinnen und Turner an diesem Sommertag im Juli zum Buchhorn lockte?

«Sozibad» am Bodensee

Das Strandbad hat allerdings nicht nur eine schöne Lage zu bieten, sondern es erzählt auch eine interessante Geschichte. «Die im Geist des Neuen Bauens erstellte Anlage hatte ihre Anfänge in wirtschaftlich schweren Zeiten: In zweijähriger Fronarbeit, geleistet von Mitgliedern der SP und des Arbeiterturnvereins, erschlossen die Arboner den See und leisteten so einen Beitrag zur Volksgesundheit», heisst es in der Broschüre des Heimatschutzes.

Die architektonische Umsetzung des im Volksmund «Sozibad» genannten Strandbads sei dann innerhalb eines weiteren Jahres erfolgt. Es waren laut Heimatschutz ebenfalls Freiwillige, die das «Paradebeispiel der Moderne» an freien Wochenenden errichteten.

Als das Radio zum Turnen aufforderte

Das Frühturnen der 1940er-Jahre steht zwischen dem klassischen Turnen des 19. Jahrhunderts und dem modernen Gesundheitssport, wie wir ihn heute kennen. Dass Frühturnen damals en vogue war, zeigt die Sendung «Frühturnen mit Oskar Meier» auf Radio Beromünster, dem damaligen Landessender. Diese Sendung wurde im März 1945 auf Schallplatte aufgezeichnet und ist heute im Archiv von SRF zu finden.

Die Rundfunk-Gymnastik gehörte zum damaligen Standardprogramm von Radio Beromünster. Während die Musik zum Turnen jeweils vom Pianisten Otto Strauss live gespielt wurde, wie es auf der Seite von SRF heisst, turnten die jungen Frauen und Männer im Strandbad Arbon wohl einzig zum Gezwitscher der Vögel in der nahen Natur und dem leisen Plätschern der Bodenseewellen.

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