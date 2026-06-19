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Ein Toter bei Zusammenstoss zweier Züge in England

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss von zwei Zügen nördlich von London ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt 89 Menschen wurden verletzt, 33 davon schwer bis sehr schwer, wie die Rettungsdienste mitteilten. Mehr als 20 Rettungswagen sowie sechs Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Premierminister Keir Starmer dankte den Rettungskräften. Die Lage sei zutiefst besorgniserregend, schrieb er auf der Plattform X. Zu dem Unglück kam es um 17.15 Ortszeit in Elstow bei Bedford. Auf Bildern in britischen Medien waren die beschädigten Züge zu sehen, die aufeinander aufgefahren zu sein schienen. In sozialen Medien kursierten Berichte, wonach es sich nicht um einen Frontalzusammenstoss handelte.

Verkehrsministerin Heidi Alexander zeigte sich tief besorgt. Ihrem Post auf X zufolge handelte es sich um zwei Passagierzüge der Gesellschaft East Midlands Railway. Angehörige von Fahrgästen wurden aufgerufen, nicht zur Unfallstelle zu reisen. Laut dem Bahnbetreiber Thameslink wurden alle Strecken zwischen Bedford und Luton gesperrt.

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