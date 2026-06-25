The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Ein Toter und vier Verletzte nach Unfall in Güllegrube in Walchwil

Keystone-SDA

Auf einem Bauernhof in Walchwil im Kanton Zug ist am Donnerstagvormittag ein Mann in eine Güllegrube gestürzt und gestorben. Vier Helfende wurden bei Rettungsversuchen durch einatmende Gase erheblich verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz vor 09.30 Uhr auf einem Bauernhof im Gebiet Hinterberg in der Gemeinde Walchwil. Dabei sei ein 69-jähriger Mann aus noch nicht bekannten Gründen bei Arbeiten an einer Güllegrube in diese gestürzt, wie es in der Mitteilung hiess.

Zwei Männer eilten ihm zu Hilfe und atmeten dabei Gase ein. Zwei weitere Helfer wurden beim Versuch, zu retten, verletzt. Alle vier mussten ins Spital gebracht werden, drei mit dem Helikopter, eine Person mit dem Rettungsdienst, wie es weiter hiess.

Der 69-Jährige wurde durch die Feuerwehr geborgen, starb jedoch trotz sofort eingeleiteter medizinischer Hilfe noch auf der Unfallstelle.

Die genaue Ursache des Unfalls wird untersucht, teilten die Behörden mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft