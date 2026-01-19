Ein Wanderer ist auf der Rigi tödlich verunglückt

Keystone-SDA

Ein Wanderer ist auf der Rigi eine Felswand hinuntergestürzt und ums Leben gekommen. Die Luzerner Polizei geht davon aus, dass der 66-jährige vom Weg abgekommen und einen Abhang hinuntergerutscht sei.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung vom Montag ereignete sich der Unfall im Gebiet zwischen dem Heiligchrüz und dem Felsentor oberhalb von Weggis. Dort war am Freitagnachmittag der Leichnam aufgefunden worden.

Im Einsatz standen die Alpine Einsatzgruppe der Luzerner Polizei, die Feuerwehr, ein Helikopter der Schweizer Armee sowie ein Rettungshelikopter.