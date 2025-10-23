Einbrecher dank Hinweis in Ennetbürgen NW geschnappt

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Mittwoch in Ennetbürgen einen mutmasslichen Einbrecher verhaftet. Ein Bürger hatte zuvor die Polizei alarmiert, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung meldete ein Bürger aus Buochs der Polizei einen Einbruch in seine Wohnung. Der Täter flüchtete, worauf mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Nidwalden die Fahndung aufnahmen. In Ennetbürgen wurde kurz darauf ein 35-jähriger Schweizer festgenommen, der dem Signalement entsprach, wie es hiess.

Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte Deliktsgut aus weiteren Einbrüchen. Zudem konnte ein in Buochs gestohlenes Auto in der Nähe des Festnahmeorts in Ennetbürgen sichergestellt werden. Der Mann stand laut Polizeiangaben offenbar unter Drogeneinfluss. Entsprechende Proben wurden entnommen.

Der Beschuldigte muss sich wegen mehrerer Einbruch- und Diebstahldelikte sowie Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten. Ob er weitere Straftaten begangen hat, werde derzeit geprüft.