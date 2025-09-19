The Swiss voice in the world since 1935
Einbrecher flüchtet vor Hausbewohnern und stürzt elf Meter tief

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag ist ein Einbrecher in Rüti von den Bewohnern überrascht worden. Auf der Flucht stürzte er mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Männer verschafften sich am Freitag gegen 2 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus unmittelbar neben der Eisenbahnlinie in Rüti, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Als die Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Männer. Dabei überstieg einer der beiden, laut Mitteilung ein illegal anwesender Algerier, einen Zaun und stürzte rund elf Meter tief auf das Bahntrasse.

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Beim verunfallten Einbrecher wurde diverses Deliktgut sichergestellt.

