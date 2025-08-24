Einbrecher in Birmensdorf ZH auf frischer Tat ertappt

Keystone-SDA

In Birmensdorf ZH haben Polizisten in einem Restaurant einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Sie stellten diverses Deliktsgut bei ihm sicher.

(Keystone-SDA) Am Samstagmorgen meldete ein Restaurantbesitzer, dass er über die Videokamera einen Einbrecher in seinem Restaurant sieht, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Die Polizisten fanden vor Ort eine Person und verhafteten diese, als sie das Haus verliess. Beim Verhafteten handle es sich um einen illegal anwesenden 21-jährigen Marokkaner.

Im Gebäude stellte die Kantonspolizei Zürich den Rucksack des Beschuldigten sicher. In diesem führte der Mann diverses Deliktsgut aus anderen Einbruchsdiebstählen mit sich. Neben den Ermittlungen zum Einbruch in das Restaurant in Birmensdorf ermittelt die Kantonspolizei wegen eines Einbruchs in ein Restaurant in Hausen am Albis ZH und Diebstahls aus einem Fahrzeug an gleicher Örtlichkeit, wie es weiter hiess.

Der Marokkaner wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt. Diese stellte beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt laut Mitteilung die Unschuldsvermutung.