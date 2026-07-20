Einbrecher in Malterser Waffengeschäft nach Flucht gestoppt

Keystone-SDA

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Zwei Männer sollen am frühen Samstagmorgen in Malters versucht haben, in ein Waffengeschäft einzubrechen. Nach einer Flucht mit einem mutmasslich gestohlenen Fahrzeug wurden die beiden Männer in Sempach festgenommen.

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(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei erhielt gegen 04.45 Uhr die Meldung, dass zwei Männer bei einem Waffengeschäft in Malters verdächtig aufgefallen seien. Nachdem ein Alarm ausgelöst hatte, flüchteten die beiden mutmasslichen Einbrecher mit einem Fahrzeug.

Die Polizei konnte das Auto später in der Gemeinde Hellbühl sichten, wie es im Communiqué am Montag hiess. Daraufhin flüchtete ein Lenker mit «massiv übersetzter» Geschwindigkeit. In Sempach konnte die Polizei das Fahrzeug stoppen und die beiden Männer nach einem kurzen Fluchtversuch zu Fuss festnehmen.

Die Polizei stellte mutmassliches Einbruchswerkzeug sicher. Zudem stellte sich heraus, dass das Auto entwendet worden war.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Franzosen im Alter von 19 und 32 Jahren, wie es weiter hiess. Für sie wurde Untersuchungshaft beantragt.