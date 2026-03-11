Eine Kandidatur für Schwyzer Gemeindepräsidium

Keystone-SDA

In Schwyz soll die bisherige Gemeinderätin Andrea Schelbert (FDP) neue Gemeindepräsidentin und damit Nachfolgerin von Peppino Beffa (Mitte) werden. Benno Laimbacher (FDP) kandidiert erneut als Säckelmeister.

(Keystone-SDA) Gewählt wird am 19. April. Wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte, ist um 9 Uhr die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen eingegangen.

Weil Schelbert für das Gemeindepräsidium kandiert, muss ihr Sitz im Gemeinderat neu vergeben werden, obwohl sie bis 2028 gewählt ist. Zudem läuft die Amtszeit von drei weiteren Gemeinderatsmitgliedern aus: Andy Tschümperlin (SP) und Ivo Tschümperlin (FDP) kandidieren erneut, Markus Furrer (SVP) verzichtet. Für Furrers Sitz sowie den von Schelbert treten Stefan Ott (Mitte) und Daniel Schuler (parteilos) an.

Die Wahlgesetzgebung sieht vor, dass der Gemeinderatskandidat mit den wenigsten Stimmen den Sitz von Schelbert erhält und damit nur für zwei statt vier Jahre gewählt ist. Die Gemeinderatsmitglieder Mirjam Bühlmann (GLP), Thomas Küchler (Mitte) und Christof Zumbühl (Mitte) sind noch bis 2028 gewählt und müssen sich in diesem Jahr keiner Wiederwahl stellen.