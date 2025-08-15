Eine Verletzte bei Frontalkollision zwischen Velos in Basel
Zwei Velos sind am Donnerstagabend am Unteren Rheinweg in Basel frontal gegeneinander geprallt und die Lenkenden stürzten. Die Velofahrerin wurde dabei verletzt, während sich der mutmasslich unfallverursachende Velofahrer entfernte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Mann geriet um 17.30 Uhr auf Höher der Liegenschaft 118 in den Gegenverkehr, wie die Polizei schrieb. Daraufhin sei es zur Frontalkollision gekommen. Nach dem Unfall habe er zwar kurz mit der Frau gesprochen, habe sich vor Verlassen des Orts aber nicht um sie gekümmert oder seine Personalien hinterlassen.
Die Polizei sucht nach dem Mann sowie nach Zeugen.