Eine Verletzte nach Autokollision in Samedan GR

Keystone-SDA

Eine 63-jährige Frau hat sich bei einer Kollision zweier Autos am Samstagnachmittag in Samedan GR verletzt. Die Lenkerin war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei stiess sie mit dem Auto eines 70-jährigen Fahrers zusammen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Sie war auf der Via Retica in Richtung Quadratscha unterwegs.

Die Rettung Oberengadin brachte die Verletzte ins Spital Oberengadin. Der Lenker des zweiten Autos und seine Beifahrerin wurden vor Ort untersucht und begaben sich laut Mitteilung später selbständig in ärztliche Untersuchung.

Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt zum Unfallhergang.