Eine verletzte Person bei Hausbrand in Thürnen BL

Keystone-SDA

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Bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Thürnen BL ist am Montagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht und ihn gelöscht, sagte Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Feuer hatte zu starker Rauchentwicklung geführt. Der Kanton Basel-Landschaft rief die Bevölkerung kurz nach 5 Uhr auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.