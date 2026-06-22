Eine verletzte Person bei Hausbrand in Thürnen BL
Bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Thürnen BL ist am Montagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.
(Keystone-SDA) Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht und ihn gelöscht, sagte Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Das Feuer hatte zu starker Rauchentwicklung geführt. Der Kanton Basel-Landschaft rief die Bevölkerung kurz nach 5 Uhr auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.