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Eingeschlagene Scheiben beim US-amerikanischen Konsulat in Zürich

Keystone-SDA

Mehrere Personen haben am Dienstagabend beim US-Amerikanischen Konsulat in Zürich-Seefeld Scheiben eingeschlagen. Die Stadtpolizei verhaftete drei mutmasslich involvierte Personen vorübergehend.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei 20-jährige Schweizerinnen und ein 18-jähriger Schweizer wurden verhaftet, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Neben den eingeschlagenen Scheiben brachten die Personen auch Sprayereien an.

Der Stadtpolizei wurde kurz vor 9.45 Uhr gemeldet, dass mehrere Personen vor dem Konsulat aufgetaucht seien und Parolen skandiert hätten. Die Verhafteten wurden im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im Kreis 8 angehalten und kontrolliert. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Franken.

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