Einkaufszentrum Chilematt in Unterägeri ZG wegen Dämpfen evakuiert

Keystone-SDA

Büros und Läden im Zentrum Chilematt in Unterägeri ZG sind am Donnerstagnachmittag wegen übel riechenden Dämpfen evakuiert worden. Vier Personen beklagten sich danach über Unwohlsein, eine von ihnen wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten, entstanden die Dämpfe bei Belagsarbeiten im Freien. Sie gelangten über die Lüftung in die Liegenschaft.

Die Feuerwehren von Unterägeri und Zug rückten aus und evakuierten rund 30 Personen, wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Vier Personen, die zwischen 53 und 62 Jahre alten waren, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut, weil ihnen schlecht war. Eine Frau wurde sicherheitshalber ins Spital eingeliefert.

Eine erhebliche Gesundheitsgefährdung habe es nicht gegeben, teilten die Strafverfolgungsbehörde mit. Dies hätten Abklärungen des Kantonschemikers und des Toxikologischen Instituts Zürich ergeben.

Das Gebäude wurde mit Hilfe eines Grosslüfters gelüftet und danach wieder freigegeben.