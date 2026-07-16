Einkaufszentrum in Villars-sur-Glâne nach Chemiealarm evakuiert

Keystone-SDA

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Wegen eines Chemiealarms haben Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen ein Einkaufszentrum in Villars-sur-Glâne FR evakuiert. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei mitteilte. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

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(Keystone-SDA) Der Alarm war gegen 08.30 Uhr ausgelöst worden. Die Rettungsdienste stellten vor Ort Chlorwasserstoff-Gase fest, die aus einem Technikraum in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes stammten.

Das Gebäude sei vorsorglich und in ruhiger Weise evakuiert worden, schrieb die Polizei. Die Evakuierten seien an einen sicheren Ort gebracht worden.

Der betroffene Sektor wurde für weniger als zwei Stunden abgesperrt. Gegen Mittag war der gesamte Gebäudekomplex wieder zugänglich.

Die Belüftungsmassnahmen in der Tiefgarage dauerten am Mittag an; diese bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden untersucht.