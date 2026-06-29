Einsprache zurückgezogen: In St. Moritz GR entsteht neuer Wohnraum

Keystone-SDA

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Die Gemeinde St. Moritz kann den Bau von 31 Wohnungen für Einheimische vorantreiben. Die Beschwerde gegen das Wohngebäude auf dem Areal Du Lac wurde gemäss einer Gemeindemitteilung zurückgezogen.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde reichte im Dezember 2024 das Bauvorhaben für das geplante Wohnhaus ein. Mit der Erweiterung der Einstellhalle des angrenzenden Alterszentrums wurden Ende 2024 bereits das Fundament und das Untergeschoss für das künftige Wohngebäude erstellt.

Doch weiter gebaut werden konnte dieses bis heute nicht, da eine Einsprache gegen das Wohnprojekt einging. «Im Rahmen des laufenden Verfahrens nahm der Gemeindevorstand Gespräche mit den Einsprechenden auf. Ziel war es, eine aussergerichtliche Lösung zu finden und die Realisierung des Projekts im 2026 wieder zu ermöglichen», schreibt die Gemeinde. Dies sei nun im Juni gelungen.

Damit sei der Weg frei, das Bewilligungsverfahren abzuschliessen und die Bauarbeiten vorzubereiten. Nach heutiger Planung sollen die Baumeisterarbeiten Ende August 2026 beginnen. Der Bezug der Wohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern ist für Frühling 2028 vorgesehen.

Wichtig fürs angrenzende Alterszentrum

Das Projekt ist gemäss Mitteilung auch für das angrenzende Alterszentrum bedeutsam: «Erschwinglicher Wohnraum in unmittelbarer Nähe kann dazu beitragen, die Rekrutierung von Personal im Pflegebereich zu erleichtern und den Standort langfristig zu stärken», teilt die Gemeinde mit.

Die Gemeinde will klare Vorgaben für die Vermietung machen. «Vorgesehen ist, dass die Grösse der Wohnungen in einem angemessenen Verhältnis zur Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner steht», schreibt die Gemeinde. Ebenfalls geprüft werde ein Modell, bei dem die Mieten unter Berücksichtigung von Einkommen, Belegungsdichte und Wohnungsgrösse festgelegt würden.

Die entsprechenden Grundlagen sollen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Stiftung zur Förderung von gemeinnützigem Wohnraum erarbeitet werden. Die Stiftung befindet sich gemäss Mitteilung aktuell im Aufbau.