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Eintrittsbändel für Jodlerfest in Basel nun verfügbar

Keystone-SDA

Für das Eidgenössische Jodlerfest vom 26. bis 28 Juni in Basel sind ab sofort Festabzeichen und Eintrittsbändel erhältlich. Die Eintrittsbändel für die Bewertungsvorträge am Freitag kosten 15 Franken und für am Samstag 20 Franken.

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(Keystone-SDA) Einen Eintritt benötigt man für den Besuch der rund 1200 Bewertungsvorträge im Jodelgesang, Alphornblasen und Fahnenschwingen in den zehn Vortragslokalen, wie das Organisationskomitee am Montag mitteilte.

Der Zutritt zum Festgelände zwischen Petersplatz und Marktplatz mit rund 100 Festbeizen und Verkaufsständen ist frei. Es werden jedoch Festabzeichen aus Kupfer, sogenannte «Jodlerfest-Blaggedde» in der Höhe von 10 Franken verkauft.

Die Abzeichen und Eintrittsbändel sind gemäss Mitteilung ab sofort unter anderem im Shop von Basel Tourismus am Barfüsserplatz sowie im Besucherzentrum in Liestal erhältlich.

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