Einwohnerratswahl in Buchs AG: GLP gewinnt, SVP verliert

Die GLP ist erneut die Gewinnerin der Einwohnerratswahl von Buchs bei Aarau. Sie gewann einen zusätzlichen Sitz, während die SVP wie vor vier Jahr einen Sitz verlor. Alle anderen Parteien verteidigten ihre Sitze im 40 Mitglieder zählenden Gemeindeparlament.

(Keystone-SDA) Die Wahlbeteiligung betrug 37,4 Prozent, wie die Gemeindekanzlei Buchs am Sonntag mitteilte. Der Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: SP/Grüne 10 (-), SVP 8 (-1), FDP 8 (-), EVP 5 (-), GLP 5 (+1) und Mitte 4 (-).

Neuer Gemeindepräsident von Buchs ist Joel Blunier (EVP). Er setzte sich im zweiten Wahlgang mit 1001 Stimmen gegen Anton Kleiber (FDP) durch, der 677 Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,4 Prozent. Bisher hatte die FDP den Gemeindepräsident gestellt.