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Eishockey-WM in Zürich bereitet Stadtpolizei bisher keine Probleme

Keystone-SDA

Die Eishockey-WM in Zürich ist bisher sehr friedlich verlaufen. Ausschreitungen oder sonstige grössere Vorkommnisse gab es keine, wie es bei der Stadtpolizei am Freitag auf Anfrage hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einzig bei den Personenlenkungsmassnahmen habe es regelmässig Anpassungen benötigt, sagte eine Sprecherin. Der Platz im Fan-Dorf beim Stadion und am Bahnhof Altstetten sei begrenzt. Die Stadtpolizei arbeitete dabei mit der SBB Transportpolizei zusammen.

Nun blicke die Polizei gespannt auf die letzten Spiele. Sollte die Schweiz am Sonntagabend Weltmeister werden, rechnet die Polizei mit grösseren Menschenmassen, die wohl auch in die Innenstadt feiern gehen. Bisher war dort von der Eishockey-WM kaum etwas zu spüren. Ausnahmen sind die Beflaggung an der Quaibrücke und in der Bahnhofstrasse.

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