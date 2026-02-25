The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Elefantenkuh Indi vom Zoo Zürich ist trächtig

Keystone-SDA

Elefantenkuh Indi ist in freudiger Erwartung: Im Frühjahr soll sie ein Jungtier zur Welt bringen. Das zuletzt im Zoo Zürich geborene Elefantenbaby Zali war im vergangenen Jahr im Alter von wenigen Monaten nach einem Unfall verstorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 40-jährige Indi sei seit bald 19 Monaten trächtig, teilte der Zoo Zürich am Mittwoch mit. Vater des noch ungeborenen Kalbs ist der 21-jährige Elefantenbulle Thai. Indi gelte als sehr erfahrene Elefantenkuh, sie habe bereits mehrmals erfolgreich geboren.

Der Zoo erwartet die Geburt des Elefantenbabys zwischen Ende April und Anfang Juni. Die maximale Tragezeit bei Asiatischen Elefanten beträgt 22 Monate.

Im vergangenen September war Elefanten-Jungtier Zali im Zoo Zürich verstorben, nachdem er sich beim Spielen eine schwerwiegende Beinverletzung zugezogen hatte. Zali kam in der Nacht auf Ostersamstag zur Welt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft