Elektrizitätsversorgung Nidau wird in Aktiengesellschaft überführt

Keystone-SDA

Die Elektrizitätsversorgung Nidau wird aus der Stadtverwaltung ausgegliedert und in eine Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt überführt. Die Stimmberechtigten haben die Vorlage mit 65,4 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 1237 Stimmende legten ein Ja in die Urne, 654 lehnten die Vorlage ab, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 46,5 Prozent.

Ziel der Umwandlung sind gemäss Abstimmungsbotschaft klarere Unternehmensstrukturen, eine Trennung von Politik und operativer Führung sowie mehr Flexibilität im Strommarkt.

