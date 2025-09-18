Elektro-Trottinett-Fahrer im Berner Jura schwer verletzt
Ein Elektro-Trottinett-Fahrer ist am Mittwoch in Reconvilier beim Überholmanöver eines Autos von der Strasse abgekommen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht zur Klärung des Unfalls Zeugen und Beteiligte.
(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr bei der Brücke über die Birs auf der Tavannesstrasse. Der Trottinett-Fahrer war nach Angaben der Berner Kantonspolizei vom Donnerstag von Tavannes her Richtung Reconvilier unterwegs.
Bei der Brücke kam ihm ein rotes Auto entgegen, das ein Überholmanöver eingeleitet hatte. Dabei kam der Trottinettfahrer von der Strasse ab und stürzte in einen begrasten Seitenstreifen. Der Schwerverletzte wurde per Ambulanz ins Spital gebracht.