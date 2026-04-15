Elf Gemeinden gründen neue Spitex-Organisation am Sempachersee

Keystone-SDA

Elf Gemeinden und sieben Spitex-Organisationen in der Region Sempachersee haben die Gründung einer neuen Trägerschaft beschlossen. Die künftige "Spitex Sempachersee Plus" wird die zweitgrösste Organisation dieser Art im Kanton Luzern sein.

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(Keystone-SDA) Die neue Organisation werde als gemeinnützige Aktiengesellschaft geführt, teilte der Steuerungsausschuss des Projekts SpiReg am späten Mittwochabend mit. Mit diesem Schritt solle die ambulante Versorgung in der Region langfristig sichergestellt und die Qualität der Leistungen gestärkt werden.

Dem Entscheid ging ein mehrjähriger Prozess voraus. Ursprünglich war auch die Spitex Sursee und Umgebung am Projekt beteiligt, zog sich aber nach einer Vernehmlassung zurück. Die übrigen Organisationen und alle elf Gemeinden stimmten der Gründung zu.

Teil der neuen, zweitgrössten Spitex-Organisation im Kanton Luzern werden laut der Mitteilung Buttisholz, Eich, Grosswangen, Hildisrieden, Neuenkirch, Nottwil, Rain, Rothenburg, Ruswil, Sempach und Triengen.

Die neue Struktur soll Synergien schaffen und attraktivere Arbeitsbedingungen mit Spezialisierungsmöglichkeiten bieten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die juristische Gründung der «Spitex Sempachersee Plus» ist für den Sommer geplant. Ihren operativen Betrieb soll die neue Organisation per 1. Januar 2027 aufnehmen.