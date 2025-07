Elf Tote binnen weniger Tage durch Unwetter in Südkorea

Nach seit fünf Tagen wiederkehrendem Starkregen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens elf angestiegen. In dieser Woche wurden nach Angaben des Wetterdienstes in mehreren südlichen Regionen Rekordniederschläge verzeichnet.

(Keystone-SDA) Ein Vertreter des südkoreanischen Innenministeriums verkündete am Sonntag, in dem Landkreis Gapyeong etwa 70 Kilometer östlich der Hauptstadt Seoul sei ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens vier weitere würden vermisst.

Die meisten Todesopfer hatte es seit Mittwoch in dem südlichen Landkreis Sancheong zu beklagen gegeben. Hier hatte es in den vergangenen Tagen fast 800 Millimeter Regen gegeben. In Südkorea gibt es im Juli oft heftige Regenfälle.