Elfenbeinküste kündigt Abzug französischer Truppen an

Keystone-SDA

Der Präsident der westafrikanischen Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, hat in seiner Neujahrsansprache den Abzug der französischen Truppen aus dem Land angekündigt. "Wir haben uns für einen koordinierten und organisierten Rückzug der französischen Truppen entschieden", sagte Ouattara in seiner Rede.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rückzug werde noch im Januar beginnen, sagte der Präsident. Er verwies auf die Modernisierung der ivorischen Armee. Der Standort des französischen Marineinfanteriebataillons von Port Bouet werde daher Truppen der Elfenbeinküste übergeben. In der Elfenbeinküste sind bisher etwa 600 französische Soldaten stationiert.

Zuvor hatten bereits mehrere westafrikanische Staaten – unter anderem Mali, Burkina Faso und der Niger – Frankreich zum Abzug seiner Truppen aufgefordert. Frankreich war auch nach dem Ende seiner Kolonialherrschaft in den Staaten der Region militärisch präsent geblieben und engagierte sich zuletzt unter anderem beim Kampf gegen islamistische Extremisten. Wenn die französischen Truppen die Elfenbeinküste verlassen, wird es nur noch in Gabun sowie in Dschibuti am Horn von Afrika französische Militärstützpunkte in Afrika geben.