Emmen LU legt für 2026 ein ausgeglichenes Budget vor

Keystone-SDA

Die Gemeinde Emmen budgetiert für 2026 eine "schwarze Null". Bei einem Aufwand und Ertrag von rund 268 Millionen Franken erwartet sie einen Ertragsüberschuss von 98'000 Franken.

(Keystone-SDA) Wie die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Luzern am Donnerstag mitteilte, nehmen die Ausgaben gegenüber dem Voranschlag 2025 um 16 Millionen Franken und die Erträge um 17,4 Millionen Franken zu. Bei den Aufwendungen schlagen vor allem höhere Personalkosten zu Buche, auf der Ertragsseite grössere Fiskaleinnahmen.

Emmen will 2026 netto 31,1 Millionen Franken investieren. Bis 2029 sind Nettoinvestitionen von rund 133 Millionen Franken eingeplant. Den grössten Brocken machten Investitionen in die Schule aus, hiess es dazu in der Mitteilung.

Der Gemeinderat bezeichnete in der Mitteilung die finanziellen Herausforderungen des Vororts in den nächsten Jahren als gross. In den Jahren bis 2029 würden steigende Defizite erwartet. Der Gemeinderat begründete dies mit höheren Abschreibungen und Zinskosten, aber auch mit steigenden Sozial- und Bildungskosten. Eine Steuerfusserhöhung sei aktuell nicht vorgesehen.