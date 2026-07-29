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Emmenbrücke: Velofahrerin von Autotür erfasst und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Velofahrerin ist am Dienstagmittag in Emmenbrücke LU von der sich öffnenden Tür eines parkierten Autos erfasst worden. Die 44-jährige Frau verletzte sich beim Sturz lebensbedrohlich, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Gerliswilstrasse im Ortszentrum, wo die Frau vom Sonnenplatz in Richtung Centralplatz unterwegs wer. Gleichzeitig überholte sie ein Auto, das sie beim Sturz touchierte. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Spital.

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