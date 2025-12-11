Ende einer Ära: Taylor Swifts Welttour im Stream

Keystone-SDA

Ein Jahr nach dem Ende der "Eras Tour" bekommen Fans von Taylor Swift noch einmal reichlich Material rund um die Rekord-Tournee. Ein neuer Konzertfilm und eine Mini-Dokuserie mit dem Titel "The End of an Era" erscheinen ab dem 12. Dezember beim Streaminganbieter Disney+.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Sechs Folgen der Doku versprechen einen Einblick hinter die Kulissen, zunächst werden zwei davon veröffentlicht. «Wir wollten jeden Moment bis zum Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens festhalten, also haben wir Filmemachern erlaubt, diese Tour und all die Geschichten, die sich währenddessen abgespielt haben, zu dokumentieren», teilte Swift dazu auf Instagram.

Welche Geschichten die US-Sängerin zeigen möchte, wurde in den Trailern zur Dokuserie deutlich. Darin wird Swift beim Austüfteln der wechselnden Überraschungssongs gezeigt, beim Proben mit ihren Tänzerinnen und Tänzern – aber auch nach einer Show, wie sie sich im Badezimmer die künstlichen Wimpern abzupft und dabei mit deutlich angeschlagener Stimme ankündigt, jetzt noch CDs zu signieren. Es ist das erste Mal seit dem 2020 erschienenen Film «Miss Americana», dass sich die Sängerin dokumentarisch begleiten liess.

Überraschungsgäste und Auftritte von Kelce

Auch Überraschungsgäste der Tour sind in der Dokureihe zu sehen, darunter Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams und Florence Welch, die Frontfrau der Band Florence + The Machine. «Swifties» dürften nun erfahren, wie die 35-Jährige diese Auftritte geplant und mit ihren Gästen geprobt hat. «Ich liebe es, ein gutes Geheimnis zu haben», sagt Swift in einem Trailer.

Eine gewisse Rolle wird auch Swifts Verlobter, der Football-Star Travis Kelce, spielen. Das Paar hatte sich während der «Eras Tour» kennengelernt, bei einem Konzert in London im Sommer 2024 bekam Kelce sogar eine kleine Rolle auf der Bühne. Auch dieser Moment ist in der Serie festgehalten. «Travis Kelce bringt sehr viel Freude», sagt Andrea Swift, Mutter der Sängerin, in einem Trailer.

Schon der zweite Konzertfilm zur «Eras Tour»

Die Musikerin hatte ihre Welttour im Dezember 2024 nach knapp zwei Jahren beendet. Das letzte Konzert gab Swift im kanadischen Vancouver. Tausende Fans verfolgten die dreieinhalbstündige Show damals über privat organisierte Livestreams mit.

Zeitgleich zur Dokuserie bekommen die «Swifties» nun die Chance, das finale Konzert noch einmal in Hochauflösung zu sehen. Der Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» ist bereits der zweite Film zur Tour.

Der erste war im Herbst 2023 in die Kinos gekommen – als Swift im April 2024 das Album «The Tortured Poets Department» veröffentlichte, änderte sie die Setlist jedoch und ergänzte Lieder des neuen Albums.

Die Tour spielte nach Schätzungen der Branche rund zwei Milliarden US-Dollar ein, was sie zur umsatzstärksten Konzert-Tournee der Geschichte machen würde.